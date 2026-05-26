بعد قصف أميركي لزوارق إيرانية ومواقع إطلاق صواريخ.. برنت يصعد 2%

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما شن الجيش الأميركي هجمات في جنوب وصفها بأنها عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي بشكل طفيف إلى 91.25 دولار للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً 5.30 دولار أو 5.5% مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة، وفقاً لوكالة " ".