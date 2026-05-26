الإمارات الثانية عالمياً في اتفاقيات التجارة الرقمية

حلّت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، في مؤشر يعكس تسارع المنافسة الدولية على وضع قواعد الاقتصاد الرقمي العالمي.وأظهرت بيانات نشرتها منصة Visual Capitalist بالتعاون مع مؤسسة Hinrich Foundation، أن تمتلك 21 اتفاقية تجارة رقمية، لتأتي خلف التي تصدرت القائمة بـ26 اتفاقية، فيما حلّ ثالثًا بـ20 اتفاقية.وتشمل التجارة الرقمية تدفقات البيانات عبر الحدود، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قطاعات أصبحت تمثل جزءًا متزايدًا من الاقتصاد العالمي مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات العابرة للحدود.