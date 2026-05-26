قفزة في معدلات فقدان الوظائف في ماليزيا بسبب الحرب





وذكرت وكالة نيوز أن أكمل نصر ناصر قال أمس الاثنين إن عدد العاملين الذين فقدوا وظائفهم ارتفع بنسبة 21 بالمئة ليصل إلى 7057 خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي.

وأضاف أنه على الرغم من عمليات شطب الوظائف كانت أسوأ خلال شهري يناير وشباط الماضيين، "فإن هذا التطور يستحق الانتباه". بدأت ماليزيا في الشعور بالتداعيات الاقتصادية للصراع بالشرق الأوسط في عدة قطاعات، حيث من المتوقع تفاقم الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة.

ويشار إلى أن معدل البطالة في ماليزيا بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الأول.





وقد تراجع حجم التداول في قطاع الزراعة بنسبة 14.7 بالمئة خلال الربع الأول، في ظل انخفاض صادرات السلع الرئيسية بما في ذلك الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والفلفل.



إنه من المتوقع انخفاض الصادرات في قطاع الزراعة بنحو 13.5 بالمئة هذا العام، في حين من المرجح تراجع الواردات بنحو 3.3 بالمئة.