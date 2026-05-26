النفط يرتفع بعد ضربات أميركية على إيران

ارتفعت أسعار خام «برنت» حوالى 3% تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد ضربات عسكرية أميركية على ، ما زاد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات واحتمال تأخر التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال الأميركي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يحتاج «بضعة أيام»، في وقت خيّم فيه الغموض على مسار المفاوضات بعد العمليات العسكرية التي وصفتها بأنها «دفاعية» في جنوب إيران.

وبحسب محللين، فإن استمرار التوتر في المنطقة يضغط على أسواق الطاقة، خاصة مع بقاء تدفقات عبر مضيق هرمز مقيدة، وهو ممر يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من .

وسجل خام برنت ارتفاعاً بنحو 3.04 دولار، أو 3.2 في المائة، ليصل إلى 99.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، بعد خسائر حادة بلغت 7 في المائة في جلسة سابقة، فيما تراجع خام غرب الوسيط بنسبة 4.2 في المائة إلى 92.53 دولار.

وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن أي اتفاق محتمل قد يؤدي إلى إعادة فتح تدريجية للممرات البحرية، ما يعني أن عودة الإمدادات إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أشهر.

في المقابل، لفت محللون إلى أن استمرار التوتر العسكري يهدد باضطراب حركة الشحن، خصوصاً مع تقارير عن تقييد شبه كامل لبعض الشحنات غير عبر المضيق منذ اندلاع الحرب، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين وواشنطن بوساطة إقليمية للتوصل إلى تفاهم يوقف التصعيد.