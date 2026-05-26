إقتصاد

بسبب تكاليف رقائق الذاكرة.. أرباح "شاومي" الفصليّة تهوي

Lebanon 24
26-05-2026 | 14:00
بسبب تكاليف رقائق الذاكرة.. أرباح شاومي الفصليّة تهوي
هوت الأرباح الصافية المعدلة لشركة "شاومي" الصينية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43%، مدفوعة بالضغوط الحادة التي تعرضت لها أعمالها في قطاع الهواتف الذكية نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف رقائق الذاكرة والمكونات الإلكترونية عالمياً.
وأعلنت الشركة العملاقة، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، أن صافي أرباحها للفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار بلغ 6.1 مليارات يوان (نحو 899 مليون دولار)، مسجلاً مستوى أدنى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 6.4 مليارات يوان وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
 
كما أظهرت النتائج المالية تراجع الإيرادات الفصلية لتصل إلى 99.1 مليار يوان (نحو 14.6 مليار دولار) مقارنة بتقديرات الأسواق البالغة 103.4 مليارات يوان، في وقت تواصل فيه الشركة ضخ استثمارات ضخمة في قطاعي السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي لبناء مصادر نمو جديدة بعيداً عن سوق الهواتف التقليدية.
