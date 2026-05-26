بسبب تكاليف رقائق الذاكرة.. أرباح "شاومي" الفصليّة تهوي

هوت الأرباح الصافية المعدلة لشركة "شاومي" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43%، مدفوعة بالضغوط الحادة التي تعرضت لها أعمالها في قطاع الهواتف الذكية نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف رقائق الذاكرة والمكونات الإلكترونية عالمياً.وأعلنت الشركة العملاقة، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، أن أرباحها للفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار بلغ 6.1 مليارات يوان (نحو 899 مليون دولار)، مسجلاً مستوى أدنى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 6.4 مليارات يوان وفقاً لبيانات مجموعة بورصات .