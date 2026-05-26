لحماية تقنياتها.. الصين تفرض قيوداً على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي

وأفادت مصادر مطلعة بأن القيود الجديدة تفرض على الأفراد المعنيين بمن فيهم باحثون ومؤسسو شركات ناشئة ومديرون تنفيذيون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة قبل مغادرة البلاد، بعدما كان الأمر يقتصر سابقاً على مجرد إبلاغ السلطات بخطط السفر. بدأت جهات حكومية صينية فرض قيود جديدة على سفر كبار المتخصصين والخبراء في مجالات المتقدمة إلى الخارج، في خطوة تعكس تصاعد التنافس التكنولوجي مع الأميركية، وسعي لحماية قدراتها التقنية الحساسة، واعتبار هؤلاء المهندسين بمثابة "أصول استراتيجية" للبلاد.وأفادت مصادر مطلعة بأن القيود الجديدة تفرض على الأفراد المعنيين بمن فيهم باحثون ومؤسسو شركات ناشئة ومديرون تنفيذيون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة قبل مغادرة البلاد، بعدما كان الأمر يقتصر سابقاً على مجرد إبلاغ السلطات بخطط السفر.

ويُعد هذا الإجراء تطوراً لافتاً وغير مألوف؛ إذ وسعت الحكومة نطاق هذه القيود لتشمل موظفي وكوادر الشركات الخاصة البارزة مثل " " و"ديب سيك"، بعد أن كان العرف السائد يقتصر على الاحتفاظ بجوازات سفر كبار المديرين في والمسؤولين الحزبيين والعلماء الأكاديميين.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد من المخاوف بشأن حجم التدخل الحكومي، والذي تجسد مؤخراً في مطالبة بكين لشركة "ميتا" بالتراجع عن صفقة استحواذ بقيمة ملياري دولار على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "مانوس"، وسط أنباء عن منع اثنين من مؤسسي الأخيرة من السفر أثناء التحقيق في الصفقة.

(سكاي نيوز)