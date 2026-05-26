بعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية.. أسهم "فيراري" تهبط بقوة

هبطت أسهم شركة "فيراري" لتصنيع السيارات الفارهة بشكل حاد في التداولات المبكرة اليوم الثلاثاء، عقب كشفها رسمياً عن نموذجها الأول الكهربائي بالكامل تحت اسم "لوتشه"، لتلحق بركب منافسيها مثل "بورشه" و"لمبورغيني".وانخفض السهم المدرج في بنسبة 6.3%، مواصلاً التراجع الذي كبّد السهم خسائر تقارب 27% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وجاء الطرح الجيد لسيارة "لوتشه" (التي تعني الضوء)، وتتخطى سرعتها 310 كيلومترات في الساعة باستقلالية قيادة تتجاوز 530 كيلومتراً وبوزن يصل إلى 2.26 طن (لتصبح أثقل نموذج تصنعه فيراري وخامس سيارة في تاريخها بخمسة مقاعد)، في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الفاخرة تباطؤاً ملحوظاً في طلب المستهلكين على التحول الكهربائي الكامل.

وكانت الشركة قد عدّلت طموحاتها سابقاً متوقعة أن تشكل السيارات الكهربائية 20% فقط من إجمالي معروضها بحلول عام 2030، بدلاً من تقديراتها السابقة التي كانت تبلغ 40%.