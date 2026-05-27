مع تراجع الدولار وترقب محادثات أميركا وإيران.. الذهب يرتفع

ارتفع اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين وإيران وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4516.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.3% إلى 4516.30 دولار.