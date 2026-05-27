بفضل شركات الرقائق الإلكترونية.. المؤشر نيكاي يسجل ذروة جديدة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق الإلكترونية وهو ما عوض خسائر القطاع المالي وأسهم القيمة الأخرى.وصعد المؤشر نيكاي 1.25% إلى 65811.78 نقطة بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 2.2% في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق خلال التعاملات عند 66428.81 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 3944.19 نقطة.وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين لدى إيواي سكيوريتيز "تتركز أموال المستثمرين في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية التي تشهد طفرة صعودية. تجاهل المستثمرون أسهم القيمة لعدم وجود دافع لشرائها في وقت تحقق فيه أسهم التكنولوجيا عوائد قوية".وارتفعت أسهم وأدفانتست بأكثر من 5% لكل منهما.في المقابل، تراجعت أسهم 4.3% وأسهم شركة سوسيونكست 5.8% لتصبح الخاسر الأكبر في المؤشر نيكاي.