إنفيديا تعتزم استثمار 150 مليار دولار سنوياً في تايوان

أعلن رئيس شركة إنفيديا جينسن أن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في تايوان لتصل إلى نحو 150 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تُعد “مركزاً” رئيسياً لثورة ، ويتوقع أن تظل محوراً عالمياً لصناعة التكنولوجيا لسنوات طويلة.

وأوضح هوانغ أن إنفيديا كانت تنفق قبل أربع إلى خمس سنوات ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً في تايوان، بينما ارتفع الإنفاق حالياً إلى نحو 100 مليار دولار، على أن يصل مستقبلاً إلى 150 مليار دولار سنوياً.

وجاءت تصريحاته خلال فعالية في تايبيه بمناسبة إطلاق المقر الجديد للشركة في تايوان، والمقرر وضع حجر أساسه هذا العام على أن يبدأ تشغيله في عام 2030.

وأشار هوانغ إلى أن تايوان تشهد “طفرة حقيقية” في قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنها مركز تصنيع الرقائق والتغليف والأنظمة الحاسوبية المتقدمة، ومؤكداً وجود شبكة واسعة من الشركاء في الجزيرة.