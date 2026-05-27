أزمة الأسمدة تهدد إنتاج الحبوب في أوكرانيا

قال نائب الأوكراني إن المزارعين في استخدموا كميات أقل من الأسمدة خلال موسم الزراعة الربيعي لعام 2026، نتيجة تداعيات الصراع في منطقة ، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل.

وأوضح فيسوتسكي، أن النزاع أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ما قلّل قدرة المزارعين على تأمين احتياجاتهم الزراعية الأساسية.

ولم يقدم المسؤول الأوكراني توقعات محدثة بشأن حجم المحاصيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى تقديرات سابقة كانت تشير إلى إمكانية حصاد نحو 60.4 مليون طن من الحبوب في عام 2026، وهو مستوى قريب من إنتاج العام الماضي رغم التحديات المرتبطة بالحرب والظروف المناخية.

وتُعد أوكرانيا من أبرز المنتجين العالميين للحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية، رغم استمرار الحرب مع منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي السياق ذاته، خفّضت شركة الاستشارات الزراعية «APK-Inform» توقعاتها لإنتاج الحبوب إلى 56.9 مليون طن، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 58.2 مليون طن، مشيرة إلى تأثير ارتفاع التكاليف ونقص الأسمدة على القطاع الزراعي.