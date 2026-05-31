ارتفاعات قوية في السوق السعودي وتداولات تتجاوز 3.4 مليار ريال

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
– "تاسي" مع استئناف التداولات اليوم الأحد بعد عطلة عيد الأضحى
، وسط ارتفاعات قياسية لبعض الأسهم منها سهم المملكة
القابضة.
وصعد "تاسي" بنسبة 0.42% ما يعادل 46.02 نقطة عند مستوى 11073.56 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 3.48 مليار ريال
، فيما بلغت كمية التداولات نحو 185.88 مليون سهم.
وارتفعت أسعار 191 سهماً، مقابل تراجع 68 من إجمالي أسهم 270 شركة مدرجة.
وتصدرت الارتفاعات أسهم "صدق" و"المملكة القابضة" و"المسار الشامل" بنسبة 9.98% و9.96% و9.16% على التوالي.
وسجل سهم المملكة القابضة أعلى سعر منذ يناير 2016 عند سعر 13.58 ريال، وذلك بعد تقارير عن مكاسب الشركة المحتملة من حصتها في طرح شركة "سبيس إكس
" في وول ستريت
وتقييمها عند نحو 1.25 تريليون دولار.
وصعد سهم "المملكة القابضة" بنسبة 7.96% منذ بداية السنة الحالية، فيما سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 55% في آخر 52 أسبوعاً.
وتصدر تراجعات الأسهم السعودية أسهم شركات "بترو رابغ" بنسبة 6.3%، و"سينومي ريتيل" بنسبة 5.83%، و"السعودي الألماني الصحية" بنسبة 5%.