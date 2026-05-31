ارتفاعات قوية في السوق السعودي وتداولات تتجاوز 3.4 مليار ريال

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم – "تاسي" مع استئناف التداولات اليوم الأحد بعد عطلة ، وسط ارتفاعات قياسية لبعض الأسهم منها سهم القابضة.وصعد "تاسي" بنسبة 0.42% ما يعادل 46.02 نقطة عند مستوى 11073.56 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 3.48 مليار ، فيما بلغت كمية التداولات نحو 185.88 مليون سهم.وارتفعت أسعار 191 سهماً، مقابل تراجع 68 من إجمالي أسهم 270 شركة مدرجة.وتصدرت الارتفاعات أسهم "صدق" و"المملكة القابضة" و"المسار الشامل" بنسبة 9.98% و9.96% و9.16% على التوالي.وسجل سهم المملكة القابضة أعلى سعر منذ يناير 2016 عند سعر 13.58 ريال، وذلك بعد تقارير عن مكاسب الشركة المحتملة من حصتها في طرح شركة " " في وتقييمها عند نحو 1.25 تريليون دولار.وصعد سهم "المملكة القابضة" بنسبة 7.96% منذ بداية السنة الحالية، فيما سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 55% في آخر 52 أسبوعاً.وتصدر تراجعات الأسهم السعودية أسهم شركات "بترو رابغ" بنسبة 6.3%، و"سينومي ريتيل" بنسبة 5.83%، و"السعودي الألماني الصحية" بنسبة 5%.