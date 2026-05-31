Najib Mikati
إقتصاد

البيت الأبيض يقلل من شأن القلق الاقتصادي وسط ارتفاع الأسعار

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:00
البيت الأبيض يقلل من شأن القلق الاقتصادي وسط ارتفاع الأسعار
قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت إن الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة تشهد ارتفاعاً، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ”التحسن الإيجابي” في الاقتصاد لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الرأي العام.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع شبكة "abc news" أن الدخل الحقيقي والأجور الحقيقية في ارتفاع، مؤكداً أن المواطنين سيقيمون أوضاعهم الاقتصادية بناءً على ما تبقى في جيوبهم بعد احتساب الأسعار.

غير أن بيانات حديثة صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أظهرت أن نمو الأجور خلال شهر أبريل لم يواكب معدلات التضخم، إذ ارتفعت الأجور بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بينما بلغ معدل التضخم 3.8%.

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات رأي تراجعاً في ثقة الأميركيين بالاقتصاد، حيث سجل مؤشر الثقة الاقتصادية في استطلاع غالوب أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى مسجل، مع انخفاض بنسبة 10% منذ نيسان.

وخلال المقابلة، أقر هاسيت بوجود ضغوط على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، معرباً عن أمله في تراجع هذه الضغوط قريباً، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق النفط.

وعند سؤاله عن تحذيرات من احتمال ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض المخزونات العالمية، قال هاسيت إن البيانات الرسمية تشير إلى توفر احتياطات كافية، مؤكداً أن المخزونات “لا تزال في مستويات مليارية” وأن الوضع لا يشير إلى نقص وشيك.

