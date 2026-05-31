البيت الأبيض يقلل من شأن القلق الاقتصادي وسط ارتفاع الأسعار

قال مدير الوطني في كيفن هاسيت إن الأجور الحقيقية في تشهد ارتفاعاً، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ”التحسن الإيجابي” في الاقتصاد لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الرأي العام.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع شبكة " " أن الدخل الحقيقي والأجور الحقيقية في ارتفاع، مؤكداً أن المواطنين سيقيمون أوضاعهم الاقتصادية بناءً على ما تبقى في جيوبهم بعد احتساب الأسعار.

غير أن بيانات حديثة صادرة عن أظهرت أن نمو الأجور خلال شهر أبريل لم يواكب معدلات التضخم، إذ ارتفعت الأجور بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بينما بلغ معدل التضخم 3.8%.

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات رأي تراجعاً في ثقة بالاقتصاد، حيث سجل الاقتصادية في استطلاع غالوب أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى مسجل، مع انخفاض بنسبة 10% منذ نيسان.

وخلال المقابلة، أقر هاسيت بوجود ضغوط على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، معرباً عن أمله في تراجع هذه الضغوط قريباً، في ظل استمرار التوترات في منطقة وتأثيرها على أسواق .

وعند سؤاله عن تحذيرات من احتمال ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض المخزونات العالمية، قال هاسيت إن البيانات الرسمية تشير إلى توفر احتياطات كافية، مؤكداً أن المخزونات “لا تزال في مستويات مليارية” وأن الوضع لا يشير إلى نقص وشيك.