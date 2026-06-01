الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط

تراجع قليلا اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار ، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأميركي بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع .وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4527.36 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة.وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% إلى 4558.10 دولار، وفق وكالة " ".