"سلامة الغذاء أولاً".. تحرك مشترك بين غرفة الشمال وبرنامج الأغذية العالمي

بحث والصناعة والزراعة في والشمال، ، مع وفد رفيع من برنامج الأغذية العالمي برئاسة المديرة أليسون أومان، أولويات مواجهة أزمة الأمن الغذائي المتسارعة في ، واعتماد مقاربات مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة.وشدد المجتمعون على أن الأمن الغذائي يبدأ من ضمان سلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات الصحية. وفي هذا السياق، أبدى استعداد الغرفة لوضع إمكاناتها، لا سيما مختبرات الجودة وأبحاث سلامة الغذاء، بتصرف البرنامج، مؤكداً أهمية الزراعات الذكية ودعم الصادرات الوطنية.من جهتها، أشادت أومان بالشراكة مع غرفة طرابلس ودورها في خدمة التنمية المستدامة، مؤكدةً ضرورة اعتماد حلول فاعلة تضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر حاجة، واستمرار التعاون لمواجهة التحديات الغذائية ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.