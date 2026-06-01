النفط يقفز نحو الـ100 دولار.. قرار إيراني مفاجئ يقلب الطاولة

قفزت أسعار العالمية بشدة اليوم الاثنين؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.59% لتصل إلى 97.13 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 7.54% مسجلاً 93.95 دولاراً.

وجاء هذا الصعود الحاد عقب إعلان تعليق محادثاتها غير المباشرة مع ، احتجاجاً على التصعيد العسكري المستمر في وغزة.



وأفادت التقارير بأن وحلفاءها وضعوا برنامجاً لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهة باب المندب، مما أثار مخاوف حادة في الأسواق من تعطل إمدادات الطاقة عبر المضيق الذي يمر من خلاله نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط.

وجاءت هذه التطورات لتبدد آمال الأسواق التي راهنت مؤخراً على تمديد وقف إطلاق النار لـ 60 يوماً، خاصة بعد أن أعادت على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان الضغوط القصوى على مسار المفاوضات.

(رويترز)