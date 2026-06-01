واشنطن تضرب أخطر عصابات البرازيل.. ما قصّة الشبكات العابرة للحدود؟

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شملت تجميد أصول وممتلكات حظر التعامل المالي مع عدة أفراد وشركات واجهات تُستخدم كغطاء لشرعنة العائدات المالية الضخمة الناتجة عن تجارة الكوكايين والأسلحة. أعلنت الأميركية فرض عقوبات مشددة استهدفت شبكات مالية وقيادات بارزة تابعة لأكبر عصابتين للجريمة المنظمة في ، وهما "القيادة العاصمة الأولى" (PCC) و"القيادة الحمراء" (CV)، وذلك في إطار جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات العابر للحدود.

وأكدت أن هذه الشبكات الإجرامية لا تكتفي بتهديد الأمن السلمي في أميركا الجنوبية فحسب، بل تمتد أنشطتها اللوجستية لتغذية أسواق المخدرات في وأوروبا، مشددة على استمرار التنسيق مع السلطات البرازيلية لتجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات وتفكيك بنتيها التحتية.