موسم وفير يقلب التوقعات.. ماذا يحدث في سلة الغذاء الأولى؟

بدأ المزارعون في ، التي تُعد سلة الغذاء الأولى في ، عمليات حصاد وفيرة لموسمي القمح والشعير لعام 2026، وسط توقعات بإنتاجية عالية تتجاوز معدلات السنوات السابقة بفضل الظروف الجوية الملائمة ومعدلات الأمطار الجيدة التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء.وأفادت التقارير الميدانية بأن المساحات المزروعة بالقمح المروي والبعل حققت نمواً ممتازاً، حيث باشرت الحاصدات العمل في ريف والحسكة وسط استنفار كامل من الجهات المعنية لتأمين المحروقات وتسهيل عمليات نقل المحصول إلى مراكز الاستلام والتخزين.

ورغم التحديات اللوجستية المستمرة والمخاوف من الحرائق الموسمية، يُعول خبراء الاقتصاد الزراعي على هذا الموسم الوفير لتعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتخفيف أعباء الاستيراد، ودعم استقرار أسواق الحبوب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.