ترامب يوقع مرسوماً لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم والنحاس

أعلن أن الرئيس الأميركي وقع مرسوماً يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد.ويخفض الإعلان الرسوم على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، ومنها أنواع معينة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة وتكييف الهواء والتهوية السكنية إلى 15 من 25% سابقاً.وذكر البيت الأبيض في بيان أن المرسوم يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية 15% "عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع ".