استقرار أسعار النفط مع استمرار توتر الأسواق بسبب حرب إيران

Advertisement

حافظت أسعار على مكاسبها الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين وإيران واحتمال إعادة فتح .الأميركي أمس الاثنين إن المحادثات مع مستمرة، في حين أفادت وكالة أنباء تسنيم أن علقت المفاوضات غير المباشرة مع .وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً، أو 0.81%، إلى 94.21 دولار للبرميل عند الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 88 سنتا، أو 0.95%، إلى 91.28 دولار للبرميل، نقلاً عن وكالة " ".