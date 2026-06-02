الهند وأميركا تقتربان من توقيع المرحلة الأولى لاتفاقية التجارة الحرة

أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال، بحسب "فرانس برس"، أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، مؤكداً أن 99% من المسائل قد حُلّت ولم يتبقَ سوى تفاصيل بسيطة، بالتزامن مع وصول وفد أميركي إلى نيودلهي.



وتجري هذه المفاوضات وسط توترات مرتبطة بالرسوم الجمركية ومشتريات الهند من الروسي. وكان السفير الأميركي سيرجيو غور قد توقّع توقيع الاتفاقية في الأسابيع المقبلة.

ورغم استهدافهما رفع التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول 2030، تعثرت المحادثات سابقاً بعد إلغاء المحكمة زيادة جمركية فرضها ، مما دفعه لفرض زيادة أحادية بنسبة 10% على الهند.

وكان قد فرض العام الفائت رسوماً بنسبة 50% على الواردات الهندية رداً على شرائها النفط الروسي، قبل أن تعلّق هذه في آذار للحد من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في .