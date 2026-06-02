تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

جمعية المصارف تحذر من "التعسف".. جابر: حقوق المودعين أساسية!

Lebanon 24
02-06-2026 | 09:37
A-
A+
جمعية المصارف تحذر من التعسف.. جابر: حقوق المودعين أساسية!
جمعية المصارف تحذر من التعسف.. جابر: حقوق المودعين أساسية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت وزارة المالية سلسلة لقاءات بارزة استهلها الوزير ياسين جابر باستقبال وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تم التباحث في مستجدات قوانين الإصلاح، وتحديداً قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في ضوء التعديلات الأخيرة عليه، والمناقشات المستمرة مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى صيغة نهائية مشتركة ومقبولة.
Advertisement
 
وطالب وفد الجمعية بتضمين القانون نقاطاً تحمي الأموال الخاصة للمصارف وتجنبها ما وصفوه بـ"التعسف" كي لا تكون ضحية الأزمة المصرفية، فيما أكد الوزير جابر أن أي نقاش داخلي أو خارجي محكوم بمصلحة البلاد والمالية العامة ومصرف لبنان والمصارف، مع التشديد على أن حقوق المودعين هي الأساس في أي معالجة.
 
وأوضح جابر أن توصيف الصندوق للأزمة بأنها "نظامية" توافق مع رؤية الوزارة التي اعتبرتها في الأسباب الموجبة للقانون أزمة "شمولية" ناتجة عن خلل في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، داعياً الأطراف للتعاطي بمسؤولية وعدالة تجنباً لخلق ضحايا جدد، واتفق الجانبان على استمرار التشاور.

وفي الشأن الإنمائي والإغاثي، استعرض جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لويس لحود الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي وتأثيراتها السلبية على الناتج المحلي والوضع الاقتصادي، وبحث معهم سبل دعم المزارعين.
 
كما التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، لبحث المساعدات الإغاثية التي يمكن للمنظمة الدولية تقديمها للنازحين جراء الاعتداءات الإسرائيلية عبر دعم مبرمج يستند إلى "خطة تعافي لبنان" الموضوعة عام 2024. واختتم الوزير لقاءاته بعرض الأوضاع العامة مع الوزير السابق غازي العريضي.
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لجمعية مصارف: الاستقرار لا يشترى باستنزاف الاحتياط بالعملات الأجنبية العائد لحقوق المودعين والمصارف
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"جاد" تحذر من جمعية "تنتحل اسمها" لجمع التبرعات
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت إلى تنفيذ اعتصامات الخميس
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

وزارة المالية

المدير العام

وزير الزراعة

النقد الدولي

الإسرائيلية

مصرف لبنان

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-06-02
Lebanon24
09:28 | 2026-06-02
Lebanon24
08:12 | 2026-06-02
Lebanon24
07:15 | 2026-06-02
Lebanon24
05:53 | 2026-06-02
Lebanon24
02:05 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24