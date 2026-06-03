شلل شامل يضرب البرتغال.. إضراب عام يعطّل الحياة في البلاد

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تسبب إضراب عام، لمدة ، جرى تنظيمه احتجاجاً على إصلاحات سوق العمل التي تعتزم الحكومة المحافظة في تطبيقها، في اضطراب وعرقلة مظاهر الحياة في البلاد.وذكرت صحيفة " دا مانيا"، ووسائل إعلام أخرى، أن البلاد شهدت بالفعل اضطرابات واسعة بحلول منتصف الأربعاء، لا سيما في قطاع النقل.وفي العاصمة لشبونة، توقفت شبكة مترو الأنفاق تماما منذ مساء الثلاثاء، في حين سارت خدمات الحافلات والسكك الحديدية في العاصمة ومناطق أخرى من الوجهة السياحية الشهيرة وفقا لخطة طوارئ في بعض الحالات، وفق وكالة (د.ب.أ).وتشكلت طوابير طويلة للغاية عند مواقف الحافلات ومواقف سيارات الأجرة في بعض الأماكن.وفي مطار لشبونة، تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية بسبب الإضراب، وفقا للشركة المشغلة (إيه إن إيه).أما في المطارات الأخرى بأنحاء البلاد، فقد بلغ معدل إلغاء الرحلات في المتوسط ما يزيد قليلاً عن 40%.وبالإضافة إلى قطاع النقل، تأثرت أيضا المدارس والجامعات والمستشفيات وخدمات جمع النفايات، والخدمات العامة الأخرى. وأشار للعمال في البرتغال إلى "مشاركة كبيرة" في الإضراب.