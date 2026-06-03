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إقتصاد

شلل شامل يضرب البرتغال.. إضراب عام يعطّل الحياة في البلاد

Lebanon 24
03-06-2026 | 23:00
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شلل شامل يضرب البرتغال.. إضراب عام يعطّل الحياة في البلاد
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تسبب إضراب عام، لمدة يوم واحد، جرى تنظيمه احتجاجاً على إصلاحات سوق العمل التي تعتزم الحكومة المحافظة في البرتغال تطبيقها، في اضطراب وعرقلة مظاهر الحياة في البلاد.
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وذكرت صحيفة "كوريو دا مانيا"، ووسائل إعلام أخرى، أن البلاد شهدت بالفعل اضطرابات واسعة بحلول منتصف صباح اليوم الأربعاء، لا سيما في قطاع النقل.

وفي العاصمة لشبونة، توقفت شبكة مترو الأنفاق تماما منذ مساء الثلاثاء، في حين سارت خدمات الحافلات والسكك الحديدية في العاصمة ومناطق أخرى من الوجهة السياحية الشهيرة وفقا لخطة طوارئ في بعض الحالات، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتشكلت طوابير طويلة للغاية عند مواقف الحافلات ومواقف سيارات الأجرة في بعض الأماكن.

وفي مطار لشبونة، تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية بسبب الإضراب، وفقا للشركة المشغلة (إيه إن إيه).

أما في المطارات الأخرى بأنحاء البلاد، فقد بلغ معدل إلغاء الرحلات في المتوسط ما يزيد قليلاً عن 40%.

وبالإضافة إلى قطاع النقل، تأثرت أيضا المدارس والجامعات والمستشفيات وخدمات جمع النفايات، والخدمات العامة الأخرى. وأشار الاتحاد العام للعمال في البرتغال إلى "مشاركة كبيرة" في الإضراب.
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