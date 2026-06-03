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إقتصاد

مع تزايد الآمال في إنهاء حرب إيران.. تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
03-06-2026 | 23:16
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مع تزايد الآمال في إنهاء حرب إيران.. تراجع أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما عزز اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.80% إلى 97.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 0.76% إلى 95.29 دولار.

وارتفع الخامان بنحو 2% أمس الأربعاء ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز.
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