مع تزايد الآمال في إنهاء حرب إيران.. تراجع أسعار النفط

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تراجعت أسعار اليوم الخميس بعدما عزز اتفاق ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب الأميركية مع ، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات بشأن الحرب.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.80% إلى 97.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 0.76% إلى 95.29 دولار.وارتفع الخامان بنحو 2% أمس الأربعاء ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في بما في ذلك شن هجمات إيرانية على وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز.