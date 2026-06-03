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إقتصاد
مع تزايد الآمال في إنهاء حرب إيران.. تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
03-06-2026
|
23:16
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تراجعت أسعار
النفط
اليوم الخميس بعدما عزز اتفاق
إسرائيل
ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب الأميركية
الإسرائيلية
مع
إيران
، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات
الرئيس دونالد ترامب
بشأن الحرب.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.80% إلى 97.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 0.76% إلى 95.29 دولار.
وارتفع الخامان بنحو 2% أمس الأربعاء ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في
الشرق الأوسط
بما في ذلك شن هجمات إيرانية على
الكويت
وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز.
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