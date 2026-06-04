ماسك سيصبح أول تريليونير في العالم... بسبب سبيس إكس



Advertisement

وقالت الشركة، المعروفة رسميا باسم "شركة تقنيات استكشاف الفضاء"، أمس الأربعاء إنها ستطرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم الواحد. أعلنت شركة أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، ما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم، ويضع على مسار قد يجعله أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار.وقالت الشركة، المعروفة رسميا باسم "شركة تقنيات استكشاف الفضاء"، أمس الأربعاء إنها ستطرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم الواحد.

ومن شأن هذا الطرح أن يمنح سبيس إكس قيمة سوقية تبلغ 1.77 تريليون دولار. ولا تتجاوزها حاليا من حيث القيمة السوقية سوى ست شركات مدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، تتصدرها إنفيديا بقيمة تتخطى 5.2 تريليون دولار.



ولن يبيع أيا من أسهمه ضمن الطرح، وسيحتفظ بنسبة 82.4 بالمئة من حقوق التصويت في شركة سبيس إكس.

وتقدر حاليا ثروة ماسك بنحو 825 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة حصته في سبيس إكس نحو 542 مليار دولار.



ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس بسهولة مبلغ 26 مليار دولار الذي جمعته العملاقة عند إدراجها في البورصة عام 2019.