تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
ماسك سيصبح أول تريليونير في العالم... بسبب سبيس إكس
Lebanon 24
04-06-2026
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
سبيس إكس
أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، ما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم، ويضع
إيلون ماسك
على مسار قد يجعله أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار.
Advertisement
وقالت الشركة، المعروفة رسميا باسم "شركة تقنيات استكشاف الفضاء"، أمس الأربعاء إنها ستطرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم الواحد.
ومن شأن هذا الطرح أن يمنح سبيس إكس قيمة سوقية تبلغ 1.77 تريليون دولار. ولا تتجاوزها حاليا من حيث القيمة السوقية سوى ست شركات مدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، تتصدرها إنفيديا بقيمة تتخطى 5.2 تريليون دولار.
ولن يبيع
ماسك
أيا من أسهمه ضمن الطرح، وسيحتفظ بنسبة 82.4 بالمئة من حقوق التصويت في شركة سبيس إكس.
وتقدر
مجلة فوربس
حاليا
صافي
ثروة ماسك بنحو 825 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة حصته في سبيس إكس نحو 542 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس بسهولة مبلغ 26 مليار دولار الذي جمعته
شركة النفط
العملاقة
أرامكو
السعودية
عند إدراجها في البورصة عام 2019.
مواضيع ذات صلة
خلاف بين البنتاغون و"سبيس إكس".. وماسك يرد
Lebanon 24
خلاف بين البنتاغون و"سبيس إكس".. وماسك يرد
04/06/2026 13:19:33
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سبيس إكس تكشف خططاً لتسريع وتيرة الإطلاقات الفضائية
Lebanon 24
سبيس إكس تكشف خططاً لتسريع وتيرة الإطلاقات الفضائية
04/06/2026 13:19:33
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب
Lebanon 24
"سبيس إكس" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب
04/06/2026 13:19:33
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: العالم يسير بسرعة نحو أزمة غذاء عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
بريطانيا: العالم يسير بسرعة نحو أزمة غذاء عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
04/06/2026 13:19:33
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك
مجلة فوربس
شركة النفط
سبيس إكس
السعودية
أرامكو
السعود
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
عيسى الخوري وكنجي بحثا في آفاق التعاون الصناعي بين لبنان وطوكيو
Lebanon 24
عيسى الخوري وكنجي بحثا في آفاق التعاون الصناعي بين لبنان وطوكيو
05:33 | 2026-06-04
04/06/2026 05:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان
Lebanon 24
وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان
03:58 | 2026-06-04
04/06/2026 03:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية المستهلك: فارق كبير بين السعر الرسمي والإسمنت في السوق يثير شبهات احتكار
Lebanon 24
جمعية المستهلك: فارق كبير بين السعر الرسمي والإسمنت في السوق يثير شبهات احتكار
03:51 | 2026-06-04
04/06/2026 03:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق استخدام الدرون الزراعي لتعزيز الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية
Lebanon 24
إطلاق استخدام الدرون الزراعي لتعزيز الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية
03:29 | 2026-06-04
04/06/2026 03:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"WTW" العالمية تختار دبي مركزاً لتوسيع أعمالها في المنطقة
Lebanon 24
"WTW" العالمية تختار دبي مركزاً لتوسيع أعمالها في المنطقة
02:38 | 2026-06-04
04/06/2026 02:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
16:53 | 2026-06-03
03/06/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
15:00 | 2026-06-03
03/06/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
10:40 | 2026-06-03
03/06/2026 10:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
11:15 | 2026-06-03
03/06/2026 11:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:33 | 2026-06-04
عيسى الخوري وكنجي بحثا في آفاق التعاون الصناعي بين لبنان وطوكيو
03:58 | 2026-06-04
وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان
03:51 | 2026-06-04
جمعية المستهلك: فارق كبير بين السعر الرسمي والإسمنت في السوق يثير شبهات احتكار
03:29 | 2026-06-04
إطلاق استخدام الدرون الزراعي لتعزيز الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية
02:38 | 2026-06-04
"WTW" العالمية تختار دبي مركزاً لتوسيع أعمالها في المنطقة
02:30 | 2026-06-04
أسواق لبنان بلا زبائن وتجارة التجزئة تهتزّ.. هل بدأت موجة الإقفال؟
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
04/06/2026 13:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24