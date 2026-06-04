بعد مقتل عامل صعقاً.. حملة لنزع التعديات عن شبكة "كهرباء جبيل"

أعلنت " " تمديد خطوط ألياف ضوئية غير شرعية عبر شبكتها تحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات، مما تسبب بوفاة أحد فنييها صعقاً بالتيار قبل 3 أشهر.

Advertisement

وأوضحت أنه بعد تأكيد عدم شرعية هذه الكابلات، سُطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين في نيسان الماضي.



وأضافت الشركة أنها بدأت في 2 حزيران 2026 حملة لإزالة التعديات ولجأت للقضاء بعد تعرض آلياتها للتحطيم. وأعلنت التريث للمرة الأخيرة في نزع الكابلات المخالفة "لمدة شهر واحد" إفساحاً في المجال للمواطنين للانتقال إلى شبكة الإنترنت الشرعية المتوافرة حالياً عبر هيئة " " ومزودي الخدمات المرخصين، مؤكدة أنها ستزيل كافة المخالفات فور انتهاء المهلة.