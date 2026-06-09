تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد: سياسات نيجيريا تدعم الاقتصاد لكنها تزيد الضغط الاجتماعي

Lebanon 24
09-06-2026 | 14:00
A-
A+
صندوق النقد: سياسات نيجيريا تدعم الاقتصاد لكنها تزيد الضغط الاجتماعي
صندوق النقد: سياسات نيجيريا تدعم الاقتصاد لكنها تزيد الضغط الاجتماعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قال صندوق النقد الدولي إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها نيجيريا ساهمت في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، غير أنه حذّر في الوقت نفسه من أن هذه المكاسب لم تنعكس بعد على مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار معدلات الفقر المرتفعة وتزايد المخاطر الخارجية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق، في تقريره الأخير ضمن مشاورات المادة الرابعة، أن الإجراءات التي اتخذتها نيجيريا منذ عام 2023 في عهد الرئيس بولا تينوبو، والتي شملت رفع دعم الوقود وتشديد السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، أسهمت في تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الاحتياطات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات دعمت الاستقرار المالي وعززت ثقة الأسواق، لكنها في المقابل زادت من الضغوط الاجتماعية، مع ارتفاع معدل الفقر إلى نحو 63 في المائة واتساع أزمة انعدام الأمن الغذائي، ما يعكس فجوة متنامية بين المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي.

وأضاف الصندوق أن تحسن مصداقية السياسات وكفاءة سوق الصرف الأجنبي ساعدا نيجيريا على العودة إلى أسواق رأس المال الدولية وجذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر، إضافة إلى خفض علاوات المخاطر، مشيراً إلى أن الاحتياطات الأجنبية بلغت نحو 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاماً.

لكن التقرير حذّر من الاعتماد الكبير على استثمارات المحافظ الأجنبية سريعة التقلب، والتي تشكل نحو 95 في المائة من تدفقات رأس المال، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل لتقليل مخاطر التمويل.

وتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد النيجيري نمواً بنسبة 4.1 في المائة هذا العام، على أن يرتفع إلى 4.3 في المائة بحلول عام 2027، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدعم الإيرادات لكنه في المقابل يزيد الضغوط التضخمية ويعمّق تحديات الفقر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: تدهور التوقعات المالية العالمية في 2025 وحرب الشرق الأوسط ستزيد من الضغط على المالية العامة للحكومات
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز كانت لهما عواقب اقتصادية مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الشرق الأوسط أمام لحظة اقتصادية فارقة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: إذا انتهت الحرب في غضون أسبوعين سنشهد انتعاشا سريعا للاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 03:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستثمارات الأجنبية

صندوق النقد الدولي

الشرق الأوسط

النقد الدولي

رأس المال

النفط

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-06-09
Lebanon24
16:00 | 2026-06-09
Lebanon24
10:37 | 2026-06-09
Lebanon24
07:03 | 2026-06-09
Lebanon24
06:31 | 2026-06-09
Lebanon24
05:24 | 2026-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24