ترقّب في الأسواق لبيانات التضخم الأميركية

تترقب الأسواق الأميركية صدور بيانات التضخم غدا، الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع جديد في مؤشر أسعار المستهلكين مع استمرار الضغوط على كلفة المعيشة.

وتشير تقديرات إلى أن التضخم قد يسجل 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة شهرية متوقعة تبلغ 0.5% خلال ، ما يعني تجاوز مستوى 4% للمرة الأولى منذ مايو 2023، وبلوغ أعلى مستوى منذ أبريل من العام نفسه.

ويُعزى جانب من ارتفاع المؤشر العام، الذي كان عند 2.4% قبل عام، إلى صعود أسعار الطاقة على خلفية الحرب بين وإسرائيل.

كما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، نحو 2.9% سنوياً، بعد زيادة شهرية بحدود 0.3% في مايو، وفق بيانات “داو جونز”.

وتتزايد التحذيرات من اتساع نطاق الضغوط التضخمية مع استمرار ارتفاع أسعار وتأثيراتها الممتدة على الاقتصاد، في وقت تزداد فيه المخاوف من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

وفي هذا السياق، اعتبرت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “تشالز شواب” ليز آن سوندرز، أن الضغوط الحالية لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تشمل عوامل أوسع مرتبطة بالسيولة النقدية وتطورات قطاع ، مشيرة إلى أن التضخم بات أكثر شمولاً.

وأضافت أن أي قراءة تفوق التوقعات قد تزيد من الضغوط على أسواق الأسهم بفعل قلق المستثمرين من استمرار التضخم.

كما لفتت إلى أن أي انفراج سريع في التوترات بالشرق الأوسط قد لا ينعكس مباشرة على أسعار النفط، بسبب استمرار اضطرابات الإمدادات وصعوبة إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بسرعة.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 3.8% في أبريل، فيما بلغ التضخم الأساسي 2.8%. ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التقرير عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت .