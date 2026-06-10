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إقتصاد

البيتكوين تكسر مستويات مهمة... والمستثمرون يواجهون الخسائر

Lebanon 24
10-06-2026 | 12:35
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البيتكوين تكسر مستويات مهمة... والمستثمرون يواجهون الخسائر
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شهد سعر البيتكوين مؤخراً تراجعاً حاداً إلى حد أنه دفع أكثر من نصف المعروض المتداول منه إلى منطقة الخسارة.

ومع تداول العملة عند حوالي 61 ألف دولار، بانخفاض نحو 50% عن أعلى مستوياتها القياسية، وكسر جديد دون متوسطها المتحرك لمدة 200 أسبوع، تتراكم الخسائر بسرعة لحصة متزايدة من حامليها، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.
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وللمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، يتم تداول أكثر من 50% من العملات بأقل من سعر شرائها، طبقاً لما ذكره فيتلي لوندي من مركز أبحاث كيه33.

وكانت النسبة 30% فقط قبل شهر. وهذا أحدث مؤشر على الضغط الذي يعاني منه السوق، الذي شهد تراجعاً حاداً لعدة أشهر.

حذر محللون في الأصول المشفرة من أن التراجع الحالي لعملة البيتكوين قد لا يكون قد وصل إلى نهايته بعد، رغم أن الانخفاضات لا تزال أقل حدة مقارنة بدورات الهبوط السابقة في سوق العملات المشفرة.

وأشار رئيس إدارة المحافظ الدولية في شركة "Wave Digital Assets" أن السوق شهد انعكاساً كبيراً في التوقعات، مشيراً إلى أن البيتكوين فقدت ارتباطها الإيجابي بأسواق الأسهم الأميركية مع انتقال السيولة نحو أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأضاف أن الأموال الخارجة من العملات المشفرة لا يتوقع أن تعود تلقائياً إلى السوق حتى في حال تراجع أسواق الأسهم.

ورغم انخفاض بيتكوين بنحو 50% من أعلى مستوياتها، فإن ذلك يبقى أقل من التراجعات التي تجاوزت 80% خلال دورات الهبوط السابقة.
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