عبر الأردن وسوريا... مشروع قطار يربط السعودية بتركيا

Advertisement

حدد وزير النقل عبدالقادر أوغلو، الموعد لإنهاء تنفيذ مشروع الربط السككي بين وتركيا، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، متوقعاً أن يشمل امتداد المشروع القارة الأوروبية.وقال وزير النقل التركي، في حديث خاص أدلى به من الرياض لـ "العربية.نت"، إن تفاصيل التكلفة المالية لربط السكك الحديدية بين الرياض وأنقرة ستتضح قريباً.وتابع أوغلو: "نرجح دخول العراق ضمن الربط السككي السعودي التركي، كما أن دول الخليج ستنضم إلى الربط السككي بين السعودية وتركيا".وأضاف أنه تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وتركيا، بجانب مناقشة المستجدات الخاصة عقب الصراعات الساخنة التي شهدتها المنطقة، كما تم استعراض بدائل النقل البرية والسككية في ظل الأوضاع الراهنة.وأوضح أن مشروع الربط السككي السعودي التركي ينطلق من السعودية مروراً بالأردن إلى وصولاً إلى .وقال أوغلو إن السعودية أنهت شبكة الخطوط الحديدية التي تصل إلى الحدود الأردنية، كما وصلت تركيا إلى الحدود ويتبقى الشطران الأردني والسوري.ووقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أوغلو، أمس الثلاثاء، مذكرات تفاهم تشمل السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.