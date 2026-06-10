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إقتصاد

ضربات إيران تهز الأسواق.. النفط يقفز والأسهم تتراجع والذهب يترنح

Lebanon 24
10-06-2026 | 23:40
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ضربات إيران تهز الأسواق.. النفط يقفز والأسهم تتراجع والذهب يترنح
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انعكست الضربات الأميركية الجديدة على إيران سريعاً على الأسواق العالمية، فارتفعت أسعار النفط، وتعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط، فيما تراجعت أسعار الذهب.
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ونفذت الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، في وقت توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضربات إضافية ما لم توقع طهران الاتفاق.

ووفق "رويترز"، حققت أسعار النفط مكاسب قوية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، أو 2.47%، إلى 95.40 دولاراً للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.60 دولار، أو 2.89%، إلى 92.63 دولاراً للبرميل.

وجاء الارتفاع بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية عقب الضربات الأميركية، ملوحة باستهداف أي سفينة تحاول العبور.

في المقابل، نفى الجيش الأميركي صحة هذه المعلومات، مؤكداً استمرار حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، وعدم تعرض أي سفينة حربية أميركية لهجوم.

وتلقت الأسعار دعماً إضافياً من بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 حزيران، وهو انخفاض أكبر من توقعات الأسواق.

أما الذهب، فتراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4063.87 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 1.1% إلى 4086.50 دولاراً للأوقية.

واعتبر متعاملون أن ارتفاع أسعار النفط عزز المخاوف من موجة تضخمية جديدة، قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما ضغط على المعدن النفيس.

وفي آسيا، تعرضت الأسهم اليابانية لموجة بيع واسعة، إذ هبط مؤشر "نيكي" بنسبة 1.3% إلى 63360.96 نقطة، بعدما سجل خلال الجلسة خسائر قاربت 3% وتراجع إلى ما دون 63 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أواخر أيار.

كما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6%، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، إذ تراجع سهم "سوفت بنك" 3.6%، و"فوجيكورا" 6%، و"أدفانتست" 3.7%.
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