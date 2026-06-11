حيدر بحث شؤون قطاعي الاتصالات والأفران مع النقابات المعنية

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شهدت اليوم سلسلة لقاءات مكثفة عقدها الوزير ، شملت هيئات دولية ونقابية لمتابعة شؤون العمال وحماية حقوقهم القطاعية.وفي هذا الإطار، استقبل الوزير حيدر نائب المدير الإقليمي ومديرة فريق العمل اللائق للدول العربية في منظمة العمل الدولية، السيدة كلير مولدير، حيث جرى تبحث ذات الاهتمام المشترك والتعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة الدولية. كما التقى الوزير حيدر الوزير السابق عبدالله واستعرض معه الأوضاع العامة.وفي سياق المتابعة النقابية، التقى وزير العمل وفداً من نقابة موظفي شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" (أم تي سي) برئاسة السيد مارك وأوضح عون عقب اللقاء أن البحث تركز على مسألة دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين تطبيقا لقرارات ومجلس الوزراء، إضافة إلى التشديد على احترام تطبيق عقد العمل الجماعي، موجهاً الشكر للوزير وقوفه الدائم إلى جانب العمال لصون حقوقهم ومكتسباتهم.واختتم الوزير لقاءاته باستقبال وفد من نقابة أصحاب الأفران في برئاسة الأستاذ طارق ، حيث تم التداول في المشاكل والقضايا الراهنة التي تهم قطاع المخابز والأفران في وسبل دعم استمراريته.