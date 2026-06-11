بعد تهديد ترامب لإيران... النفط يقفز

ارتفعت أسعار العالمية اليوم الخميس فور صدور تصريحات حادة عن الرئيس الأميركي ترمب، أكد فيها أن ستضرب «بقوة شديدة الليلة»، ملوحاً بأن بلاده ستسيطر قريباً على البنية التحتية للنفط والغاز والأسواق في الدولة الواقعة في .

وتصاعدت حدة الأعمال العسكرية بين وطهران بشكل متسارع؛ إذ أعلنت القيادة العسكرية المشتركة لإيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، مهددة باستهداف أي سفينة تحاول العبور. وجاء هذا الإجراء عقب شن الولايات المتحدة ضربات إضافية، وتعهد ترمب بمواصلة الهجمات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المائة، لتصل إلى 93.56 دولار للبرميل. كما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 65 سنتاً، أو 0.7 في المائة، ليتداول عند 90.68 دولار للبرميل.

ورغم هذا الارتفاع، أشارت قنوات التحليل إلى أن ضعف الطلب الصيني على الوقود (البنزين والديزل) وتراجع واردات بكين من النفط الخام، ساهمت بشكل نسبي في كبح جماح الارتفاعات القياسية التي تقودها أزمة إيران.

وفي المقابل، كشفت ثلاثة مصادر إيرانية ومسؤول لـ «رويترز» عن أن واشنطن وطهران تبادلتا رسائل مكثفة حول تفاصيل «مذكرة تفاهم» بعد التوصل إلى تفاهم سياسي أولي. ومع ذلك، لا تزال بعض الملفات الشائكة قيد البحث المعمق، وعلى رأسها آلية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.

وعلقت سوجين كيم، المحللة لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية قائلة: «إن التصعيد الأخير يضفي حالة من عدم اليقين على مفاوضات وقف إطلاق النار الهشة أصلاً، ويخلق مخاطر حقيقية من استمرار انقطاع الإمدادات التي قيدت صادرات النفط والوقود والغاز الطبيعي المسال العالمية منذ اندلاع الصراع».