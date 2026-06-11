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إقتصاد

بعد تلويح ترامب باتفاق مع إيران...الأسهم الأميركية تنتعش

Lebanon 24
11-06-2026 | 23:00
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بعد تلويح ترامب باتفاق مع إيران...الأسهم الأميركية تنتعش
بعد تلويح ترامب باتفاق مع إيران...الأسهم الأميركية تنتعش photos 0
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ساهمت وول ستريت في انتعاش سوق الأسهم مع انخفاض أسعار النفط بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مما غذّى الآمال في إنهاء الحرب التي هزت الأسواق العالمية.

أوقفت أسواق الأسهم تراجعها الذي استمر يومين، حيث ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.8%. وفي الساعات الأخيرة، انخفض سعر النفط الأميركي إلى حوالي 86 دولاراً، مما خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية ودفع عوائد السندات إلى الانخفاض. كما ساهم ارتفاع مؤشر شركات تصنيع الرقائق بنسبة 8% تقريباً في تعزيز التفاؤل. وجمعت شركة "سبيس إكس" 75 مليار دولار، مسجلةً بذلك أكبر اكتتاب عام في التاريخ.

وأشارت  مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس"، إلى أنه على الرغم من أن الطريق نحو التوصل إلى حل من المرجح أن يكون غير متكافئ، إلا أن السيناريو الأساسي لدينا هو أن الدبلوماسية ستنتصر في نهاية المطاف، مما يسمح للمستثمرين بإعادة التركيز على الأسس الاقتصادية المرنة ونمو الأرباح القوي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

في غضون ذلك، جمعت شركة "سبيس إكس" 75 مليار دولار من خلال طرحها الأولي للاكتتاب العام، حيث تم تسعير 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد. وبناءً على سعر الاكتتاب، بلغت القيمة السوقية للشركة 1.77 تريليون دولار. ومع احتساب خيارات أسهم الموظفين ووحدات الأسهم المقيدة، تصل القيمة السوقية للشركة بعد التخفيف الكامل إلى حوالي 1.8 تريليون دولار.

أشار البيان إلى شركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز"، كما تُعرف رسمياً، منحت البنوك الضامنة خياراً لشراء 83.3 مليون سهم إضافي بسعر الاكتتاب، مما سيرفع حجم الصفقة إلى حوالي 86 مليار دولار في حال ممارسة هذا الخيار بالكامل. وقد شهد الاكتتاب طلباً يفوق أربعة أضعاف الأسهم المتاحة، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ.

قال الخبير الاستراتيجي المخضرم لويس نافيلير: "إن ازدهار الاكتتابات العامة يُعدّ أمراً رائعاً لتعزيز ثقة المستثمرين، وسيساهم في دعم سوق الأسهم ككل. ولا شك أننا ما زلنا في خضم سوق يسوده الخوف من تفويت الفرصة، لذا من المتوقع أن يستمر هذا التهافت الاستثماري".

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