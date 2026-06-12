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إقتصاد

قفزة في الطلب على السيارات الكهربائية داخل بريطانيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-06-2026 | 14:00
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قفزة في الطلب على السيارات الكهربائية داخل بريطانيا.. ما السبب؟
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شهدت سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد إقبال المستهلكين على هذا النوع من المركبات في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الناتج عن التوترات المرتبطة بحرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة البنزين والديزل بشكل كبير.

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وبالتوازي مع ذلك، تراجع الطلب على السيارات التقليدية العاملة بالوقود، في مقابل ارتفاع واضح في مبيعات السيارات الكهربائية، التي باتت خياراً أكثر جاذبية للكثير من السائقين في السوق البريطانية.

وأظهرت بيانات قطاع السيارات المستعملة أن الطلب على المركبات الكهربائية قفز بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل زيادة تجاوزت الضعف في بعض الفترات، في وقت باتت فيه التحولات في سوق الطاقة تؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل في ذروة الأزمة، ما انعكس سريعاً على أسعار الوقود داخل بريطانيا، وساهم في تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية.

كما أظهرت تحليلات سوقية أن العلامات التجارية الصينية لعبت دوراً بارزاً في هذا النمو، مع تحقيق شركات مثل "BYD" و"MG" تقدماً في المبيعات داخل السوق البريطانية، وتفوقها في بعض الفئات على علامات أوروبية تقليدية، إضافة إلى بروز طراز "Jaecoo 7" ضمن قائمة الأكثر مبيعاً في فترة حديثة.

وفي موازاة هذا التحول، سجلت إحدى كبرى شركات بيع السيارات المستعملة في بريطانيا نمواً في حجم أعمالها خلال السنة امالية الأخيرة، مدعوماً بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية وتوسع الاعتماد على أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة السوق. (العربية) 

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