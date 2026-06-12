الاقتصاد البريطاني يتراجع لأول مرة منذ آب وسط تداعيات حرب إيران

سجّل الاقتصاد انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.1% في شهر نيسان، في أول تراجع شهري له منذ آب من العام الماضي، وسط تأثيرات غير مباشرة لحرب التي انعكست على عدد من القطاعات، لا سيما قطاع الترفيه.

وأفادت بيانات رسمية بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى، من بينها سباقات ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 في منطقة الخليج، إضافة إلى بطولات في التنس وكرة القدم، شكّل ضربة واضحة للأنشطة المرتبطة بالترفيه في ، ما ساهم في تراجع الأداء الاقتصادي خلال الشهر.

وأظهر التقرير الأولي لمكتب الإحصاءات الوطني أن هذا التراجع يُعد من أوائل المؤشرات على تأثر النمو في المتحدة بالتطورات المرتبطة بالحرب الأميركية على إيران.

وفي السياق نفسه، تراجع ناتج قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، متأثراً بانخفاض أداء شركات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إلى جانب تراجع نشاط الفنون والترفيه.



Advertisement

وأوضح مسؤول في مكتب الإحصاءات أن تقارير عدة ربطت هذا الانخفاض بإلغاء فعاليات رياضية في ، ما ألحق خسائر بشركات بريطانية مرتبطة بتنظيمها أو تغطيتها.

في المقابل، سجّل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال نيسان، مدعوماً بزيادة إنتاج الأدوية، وهو قطاع عادة ما يشهد تقلبات ملحوظة، ما ساهم جزئياً في موازنة خسائر قطاع الخدمات.

ورغم التراجع الشهري، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نيسان ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. (العربية)