أوروبا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

من المتوقع أن يفرض وزراء خارجية المزيد من على ويوافقوا على تقديم دعم إضافي لأوكرانيا اليوم الاثنين.ومن المقرر أيضا أن تركز محادثاتهم في لوكسمبورغ على الصراع في والعلاقات مع .ومن المرجح أن يعاقب كبار الدبلوماسيين في الاتحاد عشرات السفن الأخرى لكونها جزءا مما يسمى "أسطول الظل" الروسي، وهو مصطلح يشير إلى ناقلات النفط وسفن الشحن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات.

وقالت كايا كالاس، منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يوافق الوزراء أيضا على استهداف المزيد من الأفراد والمنظمات بتجميد الأصول وحظر الدخول لدعمهم الحرب الروسية ضد .وسيكون مطروحا على الطاولة أيضا حزمة العقوبات الحادية والعشرين للتكتل - وهي مجموعة إضافية من الإجراءات التي يمكن أن تشمل حظر دخول الاتحاد الأوروبي للجنود الروس الذين قاتلوا في الحرب ضد أوكرانيا - ولكن من المتوقع اتخاذ قرار بشأنها في مرحلة لاحقة.وتجرى مناقشات أيضا حول كيفية استخدام 6.6 مليار يورو (7.6 مليار دولار) من صندوق عسكري تابع للاتحاد الأوروبي مخصص لأوكرانيا، وكانت المدفوعات من هذا الصندوق قد تم حظرها في السابق من قبل رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل عطلة نهاية الأسبوع أنه بصدد بدء مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا الاثنين.وكان التكتل قد افتتح رسميا محادثات الانضمام مع الدولتين في حزيران 2024، لكن بدء المفاوضات الجوهرية مع أوكرانيا تم حظره من قبل المجر تحت قيادة أوربان.وإلى جانب أوكرانيا، يعتزم الوزراء مناقشة التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإجراءات المحتملة ضد بسبب دعمها للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وأفعالها في .كما تندرج علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين على جدول الأعمال.