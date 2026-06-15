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إقتصاد

التقلبات في الأسواق المالية ليست خطراً.. قراءة دقيقة لمحلل وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
15-06-2026 | 09:52
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التقلبات في الأسواق المالية ليست خطراً.. قراءة دقيقة لمحلل وهذا ما قاله عن لبنان
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كتب جورج خوري، محلّل لدى شركة CFI:
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في الأسواق المالية، ليست المشكلة في التقلب… بل في كيفية فهمه. فغالباً ما يُنظر إلى التقلبات على أنها مرادف مباشر للخطر، في حين أن المتداولين الأكثر خبرة يدركون أن هذه القراءة قد تكون مضللة. عندما ترتفع حدة التوترات الجيوسياسية، نشهد انتقالاً سريعاً للسيولة من الأصول ذات المخاطر المرتفعة إلى ما يُعرف بالملاذات الآمنة، مثل الذهب أو العملات الرئيسية كالدولار والين والفرنك السويسري. هذا التحول لا يعكس بالضرورة انهياراً في الأسواق، بل إعادة تموضع طبيعية لرؤوس الأموال بحثاً عن التوازن في بيئة غير مستقرة.

الإشكالية الأساسية تكمن في الخلط بين مفهومين مختلفين: التقلب والمخاطر. فالتقلب يشير إلى سرعة وحدّة تحرك الأسعار، بينما ترتبط المخاطر بإمكانية خسارة رأس المال بشكل دائم. هذا الفرق الجوهري غالباً ما يغيب عن العديد من المستثمرين، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة مبنية على الخوف أكثر من التحليل.

في الواقع، لا تعني الأسواق الهادئة بالضرورة أنها آمنة، كما لا تعني الأسواق المتقلبة أنها خطيرة. بل على العكس، قد تخفي الفترات المستقرة مخاطر كامنة، خصوصاً عندما تكون مدعومة بأسس اقتصادية ضعيفة. أما التقلبات، فهي في كثير من الأحيان انعكاس مباشر لتغير التوقعات وتفاعل سريع مع المعطيات الجديدة.

من هنا، تصبح القدرة على التمييز بين "التقلب الصحي" و"التقلب المرتبط بالمخاطر" أمراً أساسياً. فعندما تكون التحركات ناتجة عن أخبار ظرفية أو تطورات قصيرة الأمد، غالباً ما تكون الأسواق في حالة تفاعل طبيعي. أما عندما تترافق التقلبات مع اختلالات اقتصادية أو ضغوط مستمرة على السيولة، فإنها قد تعكس مخاطر أعمق تتطلب قراءة أكثر حذراً. كذلك، يلعب عامل الوقت دوراً حاسماً، إذ إن استمرار التقلب لفترات طويلة قد يكون مؤشراً على تحولات هيكلية في السوق.

بالنسبة للمتداولين المحترفين، لا تُقرأ التقلبات كحالة فوضى، بل كإشارات. فهي تكشف عن الطرف المسيطر في السوق، سواء كان المشترون أو البائعون، وتساعد في قياس مستويات الخوف أو الثقة، كما تساهم في تحديد نقاط التحول المحتملة. وفي هذا السياق، تتحول التقلبات من مصدر قلق إلى أداة تحليلية.

حتى الارتفاعات المفاجئة في التقلب الناتجة عن أخبار جيوسياسية لا يجب تفسيرها على أنها بداية خسائر حتمية، بل كمؤشر على حالة من القلق وعدم اليقين. وهنا يكمن دور المتداول في ترجمة هذه الإشارات إلى قرارات مدروسة، بدلاً من الانجرار وراء ردود فعل عاطفية.

ومع ذلك، تبقى الأخطاء السلوكية أحد أكبر التحديات. فالاندفاع، وغياب الانضباط، والتخلي عن الاستراتيجية الأساسية تحت ضغط الخسائر، كلها عوامل قد تضاعف من أثر التقلبات بدلاً من الاستفادة منها. لذلك، فإن التعامل مع هذه البيئة يتطلب التزاماً صارماً بإدارة المخاطر، ومراجعة مستمرة للاستراتيجيات، وفهماً عميقاً للعلاقة بين الأخبار وتحركات السوق، إضافة إلى تنويع المدخرات الاستثمارية بشكل مدروس.

في هذا الإطار، تلعب المؤشرات دوراً مهماً في قراءة المشهد، وعلى رأسها مؤشر التقلب VIX، الذي يُستخدم لقياس توقعات السوق لمستويات التقلب المستقبلية. فارتفاعه يعكس تصاعد القلق، بينما يشير انخفاضه إلى استقرار نسبي في التوقعات. 

أما في بيئة مثل لبنان، حيث يتقاطع عدم الاستقرار المحلي مع التقلبات العالمية، فإن التحدي لا يقتصر على قراءة الأسواق، بل يمتد إلى إدارة الضغط النفسي. فالتعرض المستمر للأخبار السلبية قد يدفع المتداولين إلى قرارات غير محسوبة. هنا، يصبح الانضباط النفسي جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية، من خلال الالتزام بخطط واضحة، وتحديد مستويات المخاطر مسبقاً، وتجنب التداول تحت تأثير التوتر أو رد الفعل اللحظي.

من هذا المنطلق، يبرز دور المؤسسات المالية في مرافقة المتداولين خلال هذه الفترات، إذ لا يقتصر دورها على توفير منصات التداول فحسب، بل يمتد إلى تقديم تحليلات آنية، وأدوات متقدمة، ورؤى تساعد العملاء على فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات مبنية على معطيات، لا على مشاعر.

في نهاية المطاف، لا يمكن تجنب التقلبات، فهي جزء لا يتجزأ من طبيعة الأسواق. لكن الفرق الحقيقي يكمن في كيفية التعامل معها. فالمستثمر الذي يرى في التقلب خطراً فقط، يفوّت فرصة فهم السوق. أما من يقرأه كإشارة، فيمتلك القدرة على التكيف واتخاذ قرارات أكثر وعياً.

في نهاية المطاف، لا تكمن قيمة التقلب في حدّته، بل في الرسائل التي يحملها لمن يعرف كيف يقرأها.
 
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