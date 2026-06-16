الدفع بالعملات الرقمية يصل إلى مطار أبوظبي.. مشروع جديد في زايد الدولي

تستعد "مطارات " لإدخال الدفع بالعملات الرقمية إلى مطار الدولي، عبر شراكة مع "الهيل القابضة" وشركة "Xare"، في خطوة تتيح للمسافرين استخدام "بيتكوين" والعملات المستقرة وأصول رقمية أخرى في دفع رسوم وخدمات داخل .

وبحسب موقع "CoinEdition"، وُقّع الاتفاق في تشرين الأول 2025، فيما لا يزال المشروع حالياً في مرحلة تجريبية تشمل الاختبارات والتخطيط التشغيلي قبل الإطلاق التجاري.

وتعمل الجهات المشاركة على تطوير محفظة رقمية منظمة مخصصة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، بهدف دعم المعاملات غير النقدية وربط المستخدمين بخدمات الدفع داخل المطار.

ويخضع المشروع لإشراف سوق أبوظبي العالمي "ADGM" وهيئة تنظيم التابعة له، ما يعني أن النظام يُطوَّر ضمن إطار رقابي قائم، وليس كتجربة منفصلة خارج القواعد الرسمية.

ومن المقرر أن توفر "مطارات أبوظبي" البنية التحتية والدعم التشغيلي للمنظومة، بينما تتولى "الهيل القابضة" الجوانب التنظيمية والمالية، في حين تقدم "Xare" التقنية الخاصة بإنشاء الحسابات، والمدفوعات، وربط التجار بالخدمة. كما جرى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة مراحل التنفيذ.

ويأتي المشروع في وقت توسّع فيه استخدام الأصول الرقمية في الحياة اليومية. وكانت " " قد وقعت اتفاقاً مع "Crypto.com" لإتاحة الدفع بالعملات الرقمية، على أن يبدأ الإطلاق في عام 2026.

ومع عمل الناقلة الوطنية ومطار أبوظبي على أنظمة دفع رقمية، يبدو أن الإمارات تتجه نحو بناء شبكة أوسع للمدفوعات الرقمية، بدلاً من الاكتفاء بتجارب منفصلة.

ويرتبط المشروع أيضاً باستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ولا يقتصر التعاون على المدفوعات، بل يشمل خططاً لتقنيات ، وأنظمة النقل الذكي، وتحديث البنية التحتية بهدف رفع الكفاءة والاستدامة في شبكة المطارات.

وتبرز العملات المستقرة كأحد العناصر المهمة في المشروع، خصوصاً أن مطار زايد الدولي يستقبل مسافرين من عشرات الدول، ما يجعل تعدد العملات التقليدية مصدراً للتعقيد في عمليات الدفع.

ويمكن للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي أن تقلل كلفة تحويل العملات، وتتيح للمسافرين استخدام أصل رقمي واحد في خدمات متعددة داخل المطار. وتخطط الجهات المشاركة لدمج هذه العملات إلى جانب "بيتكوين" وعملات رقمية أخرى ضمن نظام المحفظة الجديدة.

وقالت "Xare" إن التقنية تهدف إلى خلق تجربة دفع سلسة من لحظة الوصول حتى المغادرة، وفتح فرص جديدة أمام التجار وخدمات المطار.

إلا أن المشروع لم يصل بعد إلى مرحلة التشغيل التجاري، ولم تُنشر حتى الآن أرقام تتعلق بعدد التجار الذين سيقبلون الدفع بالعملات الرقمية أو حجم المعاملات المتوقع.