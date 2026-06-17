مخزونات النفط الأميركية تهبط لأدنى مستوى منذ 1985 بعد تراجعها للأسبوع العاشر

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام في انخفضت للأسبوع العاشر على التوالي في الأسبوع المنتهي في 12 حزيران مع ارتفاع الطلب، مما دفع إجمالي المخزونات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1985 في ظل استمرار حرب في زعزعة أسواق الطاقة العالمية.وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام، ومنها المخزونات التجارية وتلك الموجودة في احتياطي النفط الاستراتيجي، تراجعت 17.2 مليون برميل إلى 758.5 مليون في الأسبوع المشار إليه، وهو أدنى مستوى لها منذ آذار 1985.وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام، باستثناء الموجودة في الاحتياطي الحكومي للطوارئ، تراجعت 8.3 مليون برميل إلى 418.2 مليون في الأسبوع المذكور، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته بانخفاضها 4.6 مليون برميل.وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما نزلت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه.وقالت الإدارة إن معدل استهلاك النفط الخام في المصافي ارتفع 230 ألف برميل يومياً.وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 906 آلاف برميل خلال الأسبوع المذكور إلى 214.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره مليون برميل.وأشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، صعدت مليون برميل إلى 103.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 470 ألف برميل.وقالت إن واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 241 ألف برميل يومياً، في حين انخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام 513 ألف برميل إلى 4.33 مليون برميل.