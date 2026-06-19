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إقتصاد

انخفاض جديد.. أسعار الذهب تحت الضغط

Lebanon 24
19-06-2026 | 02:38
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انخفاض جديد.. أسعار الذهب تحت الضغط
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تتجه أسعار الذهب إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، بعدما تراجعت بأكثر من 2% خلال تعاملات الجمعة، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وتزايد رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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وجاء التراجع بعد رسائل متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالتزامن مع نشاط محدود في الأسواق الآسيوية بسبب إغلاق أسواق الصين وهونغ كونغ بمناسبة عطلة مهرجان قوارب التنين.

وتعرض الذهب لضغوط إضافية مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عام، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأميركية عادة إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى، ما يضعف الطلب العالمي عليه.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد"، إن مكاسب الذهب التي أعقبت إعلان اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران لم تستمر طويلاً، بعدما عاد الدولار إلى الارتفاع بقوة بدعم من لهجة أكثر تشدداً تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه الجديد كيفن وورش.

وأضاف أن موقف وورش الحازم حدّ من تأثير التطورات الجيوسياسية الإيجابية، مؤكداً أن السياسة النقدية لا تزال العامل الأكثر تأثيراً في حركة الأسواق.

وازدادت الضغوط على الذهب بعدما أظهرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي أن 9 من أصل 19 مسؤولاً باتوا يتوقعون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام، في ظل استمرار القلق من الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأميركي.

وحسب آخر الارقام، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 4121.95 دولاراً للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 حزيران، فيما بلغت خسائره الأسبوعية نحو 3.8%.

وطالت الخسائر معادن أخرى، إذ تراجعت الفضة 3.9% إلى 63.25 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 2.7% إلى 1649.63 دولاراً، وانخفض البلاديوم 2.3% إلى 1249.69 دولاراً. (انفستنغ)
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