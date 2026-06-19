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إقتصاد

النحاس يتراجع عالمياً وسط التوترات الجيوسياسية

Lebanon 24
19-06-2026 | 10:30
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النحاس يتراجع عالمياً وسط التوترات الجيوسياسية
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تراجع سعر النحاس يوم الجمعة وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، إلى جانب تجدد حالة عدم اليقين في المفاوضات الأميركية–الإيرانية، ما ضغط على أسواق المعادن الصناعية.

وانخفض النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.66 في المائة ليصل إلى 13,600.5 دولار للطن المتري، حسب بيانات نقلتها «رويترز».

ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة لفترة ممتدة، إذ يرى عدد من صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك حاجة لمزيد من التشديد النقدي خلال العام الجاري.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى زيادة كلفة التمويل، ما يضغط على الطلب العالمي على المعادن الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، إن توقعات الفائدة الأميركية تؤثر بشكل واسع على أسواق السلع عالمياً، موضحاً أن ارتفاع الفائدة يرفع تكاليف الاستيراد ويحد من الطلب.

كما ساهمت التطورات الجيوسياسية في زيادة الضغوط على الأسواق، بعد تعثر مبكر في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس على تحركات العملات وأسعار الطاقة.

وفي المقابل، شهدت أسعار النفط بعض التعافي بعد التراجع السابق، بينما ارتفع خام برنت بشكل طفيف، في حين عزز صعود الدولار الأميركي الضغط على أسعار المعادن المقومة به، ما جعلها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أما باقي المعادن في بورصة لندن، فقد سجلت تحركات متباينة، حيث استقر الألومنيوم مع تسجيل ارتفاع طفيف، بينما تراجع كل من النيكل والقصدير والزنك والرصاص بنسب متفاوتة.

وتبقى الأسواق العالمية تحت تأثير مباشر لتطورات السياسة النقدية الأميركية والتوترات الجيوسياسية، في وقت تتسم فيه تداولات المعادن بحالة من الحذر والتقلب.

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