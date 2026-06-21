الذهب تحت ضغط الهبوط... هل يصمد دعم الـ4020 دولاراً؟

Advertisement

ويأتي هذا التراجع في ظل موجة تصحيح هبوطية أعقبت صعوداً قوياً للذهب من مستويات 2000 دولار إلى 5500 دولار في أقل من عامين.ورغم الهبوط الأخير، وخسارة الذهب نحو 25% منذ بداية الهجوم الأميركي والإسرائيلي على في نهاية شباط 2026، لا تزال بنوك استثمارية ومحللون يرون أن المعدن الأصفر قد ينهي عام 2026 فوق مستوى 5000 دولار.وبحسب تحليل WarrenAI الأسبوعي، تظهر الصورة الفنية أن الاتجاه الهابط لا يزال مسيطراً، إذ يتحرك السعر داخل قناة هابطة مع قمم وقيعان متراجعة، كما يتداول تحت المتوسطات المتحركة لـ20 و50 و100 يوم، ما يعكس استمرار الزخم السلبي.ويشير التحليل أيضاً إلى أن مؤشر SuperTrend لا يزال هابطاً قرب مستوى 4503 دولارات، فيما يتداول الذهب تحت سحابة الإيشيموكو بين 4326 و4458 دولاراً، وهو ما يعزز فكرة أن السوق في مرحلة هابطة واضحة وليست حركة عرضية عابرة.أما مستوى الدعم المحوري فيتمركز قرب 4023.55 دولاراً، وهو قاع 11 حزيران. وقد أظهرت شمعة ذات ظل سفلي طويل عند هذا المستوى وجود مشترين ورفضاً للأسعار الأدنى.في المقابل، تبرز مقاومة 4183 دولاراً كمنطقة محورية لتبادل السيطرة بين المشترين والبائعين، تليها منطقة 4241 و4309 دولارات، وهي منطقة مقاومة فنية مهمة وفق مستويات لتصحيح الهبوط من 4595 إلى 4024 دولاراً.كما يبرز مستوى 4400 دولار كخط مقاومة متحرك، فيما يشكل الإغلاق اليومي فوق 4505 دولارات إشارة مهمة قد تبطل السيناريو الهابط الحالي. (انفستنغ)