تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بريطانيا تخصص 66 مليون دولار لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية محلياً

Lebanon 24
22-06-2026 | 09:27
A-
A+
بريطانيا تخصص 66 مليون دولار لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية محلياً
بريطانيا تخصص 66 مليون دولار لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية محلياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خصصت بريطانيا 50 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 66 مليون دولار، لتعزيز الإنتاج المحلي من المعادن الحيوية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية المركّزة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الاضطرابات.
Advertisement

وسيتم تخصيص التمويل لدعم مشاريع تشمل استخراج المعادن ومعالجتها وإعادة تدويرها، وهي مواد تدخل في صناعات متعددة، من الهواتف الذكية والثلاجات إلى بطاريات السيارات الكهربائية.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالاً لالتزامات سابقة تتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني لدعم هذا القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المقرر أن يدشن وزير الصناعة البريطاني، كريس ماكدونالد، البرنامج خلال زيارة إلى مركز للأبحاث الصناعية في شمال شرق إنجلترا، حيث تعمل شركات على تطوير تقنيات لاستعادة المعادن ومعالجتها.

وتكثف بريطانيا جهودها لتأمين إمدادات المعادن الحيوية في ظل تزايد الطلب العالمي، واستمرار هيمنة الصين على جزء كبير من السوق؛ إذ تستحوذ على نحو 70% من تعدين العناصر الأرضية النادرة و90% من عمليات تكريرها.

ويتضمن التمويل الجديد 20 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز متخصص في مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، و25 مليون جنيه لبرنامج مسرّع يساعد على توسيع نطاق المشاريع، إضافة إلى ما يصل إلى 5 ملايين جنيه لمنصة تهدف إلى تجميع طلبات القطاع الصناعي وجذب استثمارات خاصة.

وتسعى لندن أيضاً إلى تنويع مصادر الإمداد عبر شراكات مع حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في مجالات سلاسل التوريد وقدرات المعالجة وتدفقات الاستثمار، بما يعكس تصاعد أهمية المعادن الحيوية في السياسات الصناعية والأمنية عالمياً.
مواضيع ذات صلة
ترامب يخصص 700 مليون دولار لدعم محطات الفحم الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أممي: خصصنا 60 مليون دولار لتسريع جهود الإغاثة في الكونغو لمواجهة فيروس "إيبولا"
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الهندي: نيو دلهي وواشنطن وقعتا اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا واليابان توقعان اتفاقيات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

البريطاني

بريطانيا

شمال شرق

المعادن

دونالد

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-06-22
Lebanon24
05:54 | 2026-06-22
Lebanon24
05:09 | 2026-06-22
Lebanon24
03:41 | 2026-06-22
Lebanon24
02:51 | 2026-06-22
Lebanon24
01:03 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24