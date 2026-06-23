تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى منذ عام.. والين تحت الضغط

Lebanon 24
23-06-2026 | 13:16
A-
A+
الدولار عند أعلى مستوى منذ عام.. والين تحت الضغط
الدولار عند أعلى مستوى منذ عام.. والين تحت الضغط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، مدعوماً بتوقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما اقترب الين الياباني من مستويات هي الأضعف منذ عقود قبل أن يقلص خسائره قليلاً.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.25 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2025، مع ترقب الأسواق توجهاً أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
Advertisement

وتشير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفدرالي إلى احتمال يتجاوز 85% لرفع الفائدة بربع نقطة مئوية بحلول أيلول، بعدما عدل كل من "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرتش" و"دويتشه بنك" توقعاتهما، مرجحين زيادة الفائدة خلال العام الجاري بدلاً من تثبيتها.

وقال محلل العملات في "هاندلس بانكن" تومي فون برومسن إن الدولار يعكس حالياً توقعات رفع الفائدة، مضيفاً أنه يستفيد أيضاً من استمرار الضبابية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

في المقابل، تراجع اليورو إلى 1.1395 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ آب 2025، بعد تصريحات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قللت فيها من المخاوف المرتبطة بتداعيات التضخم.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3223 دولار، بعد مكاسب حققها في الجلسة السابقة عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

كما هبط الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.6951 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نيسان، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5689 دولار.

أما الين الياباني، فتداول عند 161.41 يناً للدولار، بعدما لامس 161.93 يناً، وهو الأدنى في عامين، مقترباً من أضعف مستوياته منذ عام 1986.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وسط مخاوف من التقلبات الحادة في أسواق الصرف.

وبحسب المصدر، ركز الاجتماع على ضعف الين واحتمال التدخل في سوق العملات.
مواضيع ذات صلة
خام برنت يغلق عند 114.44 دولارا للبرميل في أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران 2022
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان الماضي
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من دولارين إلى 107.52 دولار للبرميل في أعلى مستوى منذ 30 نيسان
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

الشرق الأوسط

وزير الخزانة

اليابانية

الأسترالي

البريطاني

الأوروبي

اليابان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-23
Lebanon24
14:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:46 | 2026-06-23
Lebanon24
09:35 | 2026-06-23
Lebanon24
09:04 | 2026-06-23
Lebanon24
07:51 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24