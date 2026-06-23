الدولار عند أعلى مستوى منذ عام.. والين تحت الضغط

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.25 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2025، مع ترقب الأسواق توجهاً أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الفدرالي.وتشير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفدرالي إلى احتمال يتجاوز 85% لرفع الفائدة بربع نقطة مئوية بحلول أيلول، بعدما عدل كل من "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرتش" و"دويتشه بنك" توقعاتهما، مرجحين زيادة الفائدة خلال العام الجاري بدلاً من تثبيتها.وقال محلل العملات في "هاندلس بانكن" تومي فون برومسن إن الدولار يعكس حالياً توقعات رفع الفائدة، مضيفاً أنه يستفيد أيضاً من استمرار الضبابية المرتبطة بالصراع في .في المقابل، تراجع اليورو إلى 1.1395 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ آب 2025، بعد تصريحات لرئيسة كريستين لاغارد قللت فيها من المخاوف المرتبطة بتداعيات التضخم.وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3223 دولار، بعد مكاسب حققها في الجلسة السابقة عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.كما هبط الدولار 0.7% إلى 0.6951 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نيسان، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5689 دولار.أما الين الياباني، فتداول عند 161.41 يناً للدولار، بعدما لامس 161.93 يناً، وهو الأدنى في عامين، مقترباً من أضعف مستوياته منذ عام 1986.ونقلت " " عن مصدر أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع الأميركي سكوت بيسنت، وسط مخاوف من التقلبات الحادة في أسواق الصرف.وبحسب المصدر، ركز الاجتماع على ضعف الين واحتمال التدخل في سوق العملات.