مفاجأة عن الذهب والفضة.. لماذا تنهار الأسعار؟

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وفي تقرير لموقع "Bar Char"، ترجمه ""، اعتبر انّ تراجع التوتر الايراني ليس هو السبب. فالحرب تتجه إلى الانحسار، والاتفاق وُقّع، والنفط عاد إلى التدفق. لكن أياً من ذلك ليس سبب هبوط ، كما أن الأجزاء التي لا تزال غير محسومة في قصة لا تغيّر الصورة، لأن كل المسارات المحتملة من هنا تشير إلى ضغط إضافي على المعادن. الذهب والفضة يتراجعان لأن القوتين اللتين دفعتا هذا السوق طوال الفترة الماضية تتحركان الآن في الاتجاه نفسه وفي الوقت نفسه.وقال التقرير:" قبل أسبوع، ومع وجود اتفاق السلام وتراجع عن مستوياته المرتفعة، عاد السوق إلى تسعير موقف أكثر ليونة من مجلس الاحتياطي الفدرالي. وكانت احتمالات رفع الفائدة قبل نهاية العام قد هبطت إلى نحو 57 في المئة. لكن ذلك لم يدم سوى أسبوع تقريباً. اليوم، يسعّر السوق احتمال رفع الفائدة بنحو 90 في المئة، فيما يتوقع كل من "دويتشه بنك" و"بنك أوف أميركا" أن تأتي الخطوة في وقت مبكر، ربما في أيلول المقبل. ويصدر مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي، الخميس، وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 4.1 في المئة، مقارنة بـ3.8 في المئة. أما الدولار، فقد أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى مرتفع جديد فوق 100، ولا يزال متماسكاً اليوم. العاملان الحاسمان هنا هما التضخم المتراكم وسوق العمل. اتفاق لم يغيّر شيئاً في أي منهما، ولهذا لم يستمر الأمل بموقف أكثر تيسيراً من الفدرالي سوى أسبوع واحد".أضاف التقرير:" السؤال المطروح اليوم هو: إذا كان الذهب والفضة ينهاران مع سوق الأسهم، أليسا هما الملاذ الآمن عندما تتراجع الأسهم؟ الجواب مهم: لا، ليس في موجة بيع مثل هذه. لليوم الثاني على التوالي، تضرب موجة بيع قوية أكثر أجزاء السوق تضخماً. صفقة تتصدع. أسهم الرقائق تتراجع بقوة بعد هبوط حاد في أسهم الذاكرة في الخارج، وبعد إخفاق إحدى الشركات القيادية في القطاع في تقديم توقعات مطمئنة".تابع:" كما أن إدراج "سبيس إكس"، الأكبر في التاريخ قبل أسبوعين، تراجع لثلاث جلسات متتالية، وخسر أكثر من 600 مليار دولار من قيمته، وانخفض إلى ما دون سعر افتتاح اليوم الأول".ختم:" وعندما تبدأ أكثر الصفقات مضاربة في السوق بالتفكك بهذه الطريقة، فإن أثرها لا يبقى محصوراً. يبيع المستثمرون ما يستطيعون بيعه لجمع السيولة وتقليص المخاطر، فيما يزيد الدولار القوي الضغط على كل ما يُسعّر بالعملة الأميركية".