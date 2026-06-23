تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

مفاجأة عن الذهب والفضة.. لماذا تنهار الأسعار؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2026 | 15:00
A-
A+
مفاجأة عن الذهب والفضة.. لماذا تنهار الأسعار؟
مفاجأة عن الذهب والفضة.. لماذا تنهار الأسعار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتراجع الذهب والفضة بقوة اليوم، فيما يقود الفضة موجة الهبوط بوتيرة تفوق الذهب بعدة مرات.

وفي تقرير لموقع "Bar Char"، ترجمه " لبنان24 "، اعتبر انّ تراجع التوتر الايراني الاميركي ليس هو السبب. فالحرب تتجه إلى الانحسار، والاتفاق وُقّع، والنفط عاد إلى التدفق. لكن أياً من ذلك ليس سبب هبوط المعادن، كما أن الأجزاء التي لا تزال غير محسومة في قصة إيران لا تغيّر الصورة، لأن كل المسارات المحتملة من هنا تشير إلى ضغط إضافي على المعادن. الذهب والفضة يتراجعان لأن القوتين اللتين دفعتا هذا السوق طوال الفترة الماضية تتحركان الآن في الاتجاه نفسه وفي الوقت نفسه.
Advertisement

باب الفائدة فُتح مجدداً وبسرعة
وقال التقرير:" قبل أسبوع، ومع وجود اتفاق السلام وتراجع النفط عن مستوياته المرتفعة، عاد السوق إلى تسعير موقف أكثر ليونة من مجلس الاحتياطي الفدرالي. وكانت احتمالات رفع الفائدة قبل نهاية العام قد هبطت إلى نحو 57 في المئة. لكن ذلك لم يدم سوى أسبوع تقريباً. اليوم، يسعّر السوق احتمال رفع الفائدة بنحو 90 في المئة، فيما يتوقع كل من "دويتشه بنك" و"بنك أوف أميركا" أن تأتي الخطوة في وقت مبكر، ربما في أيلول المقبل. ويصدر مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي، الخميس، وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 4.1 في المئة، مقارنة بـ3.8 في المئة. أما الدولار، فقد أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى مرتفع جديد فوق 100، ولا يزال متماسكاً اليوم. العاملان الحاسمان هنا هما التضخم المتراكم وسوق العمل. اتفاق سويسرا لم يغيّر شيئاً في أي منهما، ولهذا لم يستمر الأمل القصير بموقف أكثر تيسيراً من الفدرالي سوى أسبوع واحد".

أليست المعادن ملاذاً آمناً؟
أضاف التقرير:" السؤال المطروح اليوم هو: إذا كان الذهب والفضة ينهاران مع سوق الأسهم، أليسا هما الملاذ الآمن عندما تتراجع الأسهم؟ الجواب مهم: لا، ليس في موجة بيع مثل هذه. لليوم الثاني على التوالي، تضرب موجة بيع قوية أكثر أجزاء السوق تضخماً. صفقة الذكاء الاصطناعي تتصدع. أسهم الرقائق تتراجع بقوة بعد هبوط حاد في أسهم الذاكرة في الخارج، وبعد إخفاق إحدى الشركات القيادية في القطاع في تقديم توقعات مطمئنة".

تابع:" كما أن إدراج "سبيس إكس"، الأكبر في التاريخ قبل أسبوعين، تراجع لثلاث جلسات متتالية، وخسر أكثر من 600 مليار دولار من قيمته، وانخفض إلى ما دون سعر افتتاح اليوم الأول".

ختم:" وعندما تبدأ أكثر الصفقات مضاربة في السوق بالتفكك بهذه الطريقة، فإن أثرها لا يبقى محصوراً. يبيع المستثمرون ما يستطيعون بيعه لجمع السيولة وتقليص المخاطر، فيما يزيد الدولار القوي الضغط على كل ما يُسعّر بالعملة الأميركية".
مواضيع ذات صلة
مع غموض المشهد الأميركي الإيراني...هبوط حاد للذهب والفضة
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لحاملي الذهب.. الأسعار سترتفع إلى هذا الرقم!
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع.. وهذه آخر الاسعار
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع.. إليكم آخر الاسعار
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

إقتصاد

صحافة أجنبية

الذكاء الاصطناعي

الاميركي

المعادن

لبنان24

سويسرا

القصير

لبنان

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-06-23
Lebanon24
14:00 | 2026-06-23
Lebanon24
13:16 | 2026-06-23
Lebanon24
11:46 | 2026-06-23
Lebanon24
09:35 | 2026-06-23
Lebanon24
09:04 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24