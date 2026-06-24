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إقتصاد

قرار تملك غير السعوديين للعقار ينعش سوق الأسهم السعودية

Lebanon 24
24-06-2026 | 23:00
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قرار تملك غير السعوديين للعقار ينعش سوق الأسهم السعودية
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تصدرت الأسهم العقارية ارتفاعات السوق السعودية في جلسة اليوم الأربعاء، متفاعلة مع قرار مجلس الوزراء السعودي باعتماد اللائحةَ التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، ووضع بذلك خريطةً جغرافية واضحة تفتح أمام المستثمرين الأجانب أبواباً في أبرز مدن المملكة وأحيائها.
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وسجلت أسهم القطاع العقاري ارتفاعا بنسبة 4.46%، مما دعم صعود المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.26% أو 28 نقطة ليصل إلى مستوى 11062 نقطة بحلول الساعة 11:52 صباحاً بتوقيت الرياض.

وتصدر سهم "مسار" ارتفاعات السوق بعد زيادة بنسبة 10% ليصل إلى 18.48 ريال، تلاه سهم "مدينة المعرفة" بارتفاع 8.3% مسجلا 12.75 ريال.


وارتفع سهم "رتال للتطوير العقاري" بنسبة 7% إلى 12.8%، فيما زاد سهم "جبل عمر" بنسبة 5.33%.

وزاد سهم "مكة" بنسبة 4.6%، فيما صعد سهم "دار الأركان" بنسبة 3.38%.

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللائحةَ التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، ووضع بذلك خريطةً جغرافية واضحة تفتح أمام المستثمرين الأجانب أبواباً في أبرز مدن المملكة وأحيائها.

وتشمل نطاقات تملك الأجانب مكة المكرمة على خلاف ما قد يُتوقَّع، حيث أدرجت اللائحة عدداً من مناطق مكة ضمن النطاقات المتاحة للأجانب، وتشمل: أبراج مكة، والمنار، وبرج أجياد، وبوابة الملك سلمان، وتلال فيليج، وجبل عمر، وذاخر مكة، وضاحية سمو، ومسار، فضلاً عن منطقتَي مكة 1 و2.
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