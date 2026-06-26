التكنولوجيا تضغط على أسهم أوروبا

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وانخفض مؤشر " 600" 0.5% إلى 636.67 نقطة، متراجعاً عن الإغلاق القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، لكنه بقي متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية.كما هبط مؤشر "داكس" الألماني نحو 0.7% إلى 24799.52 نقطة، وتراجع "فوتسي" 0.4% إلى 10482.43 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي نحو 0.4% إلى 8396.04 نقطة.وتراجع سهم "زالاندو" 4.4%، بعدما فتحت المالية "بافين" تحقيقاً في القوائم المالية لشركة تجارة الأزياء عبر الإنترنت لعام 2025، مشيرة إلى أدلة على مخالفة لوائح المحاسبة.وانخفض قطاع التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.5%.وفي قطاع التكنولوجيا، استمرت الضغوط مع قلق المستثمرين من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، نتيجة الطلب القوي المرتبط بتطبيقات .وتكبدت الأسهم الآسيوية خسائر حادة خلال الليل، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" الأميركي، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنحو 1%.وفي ، هبط قطاع التكنولوجيا 1.5%، مع تراجع أسهم شركات الرقائق. فقد انخفض سهم "إنفينيون" 2.9%، و"إس تي مايكروإلكترونيكس" 3.2%، و"بي إي سيميكوندكتور" 3.5%، و"إيه إس إم إل" 1.2%.وفي قطاع الاتصالات، تراجع سهم "إريكسون" 1%، و"نوكيا" 2.1%.كما تعرضت أسهم شركات السيارات لضغوط، وانخفضت 0.4%، مع تقييم المستثمرين تأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة. (cnbc)