أوبن إيه آي قد تؤجل طرحها العام

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وكانت الشركة قد مهدت لإدراج أسهمها في البورصة عبر تقديم ملف سري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مع استهداف طرح أولي خلال الربعين الثالث أو الرابع من العام الجاري.ويعكس احتمال التأجيل خلافاً داخلياً بشأن توقيت الطرح وظروف السوق والتقييم المستهدف للشركة، إذ أشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي سام ألتمان يدفع باتجاه تقييم يبلغ تريليون دولار.ويأتي هذا الرقم مقارنة بآخر جولة تمويل خاصة قدرت قيمة الشركة بين 730 ملياراً و852 مليار دولار.وخلال الأشهر الماضية، بدا أن طرح " إيه آي" يسير بثبات، خصوصاً بعد إسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ضد الشركة، إضافة إلى نمو قوي في الإيرادات، التي بلغت مستوى قياسياً عند ملياري دولار شهرياً.كما عزز نجاح الطروحات الضخمة شهية المستثمرين، بعدما جمعت " " أكثر من 85 مليار دولار في طرحها العام خلال حزيران 2026، بتقييم بلغ 1.77 تريليون دولار عند الإدراج.لكن إفصاحات مالية حديثة أظهرت صورة أكثر حذراً، إذ كشفت وثائق مدققة عن خسارة صافية لـ"أوبن إيه آي" بلغت 38.5 مليار دولار خلال العام الماضي، نتيجة إنفاق ضخم على القدرات الحاسوبية والأبحاث والتطوير وإعادة هيكلة الشركة.وزادت المخاوف بعد تراجع سهم "سبيس إكس" من ذروة بلغت 202 دولار إلى 153 دولاراً، ما أثار تساؤلات حول قدرة عوائد التوليدي على مواكبة تكاليف البنية التحتية الهائلة.وحذر مستشارون إدارة "أوبن إيه آي" من أن إقبال المستثمرين الأفراد قد يكون محدوداً في ظل تقلبات الأسواق الحالية.وبحسب التقرير، طُرح أمام ألتمان خياران: تأجيل الطرح إلى عام 2027 لإتاحة وقت أكبر لاستقرار الأسواق وتحسن النتائج المالية، أو قبول تقييم أقل لتسريع الطرح قبل نهاية عام 2026.لكن مصدراً على تواصل مباشر مع ألتمان قال إنه رفض التنازل عن هدف التقييم البالغ تريليون دولار، ما يعني أن الشركة قد تفضل الانتظار حتى تتحسن الظروف وتتمكن من الإدراج بالشروط التي تستهدفها. (CNBC)