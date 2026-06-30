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إقتصاد

"زين" تتجه لاستثمار كبير في سوريا

Lebanon 24
30-06-2026 | 14:19
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زين تتجه لاستثمار كبير في سوريا
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تستعد شركة "زين" الكويتية لضخ استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في سوريا، بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول، وفق ما نقل عن شخص مطلع على الملف.

ويُعد هذا الالتزام من شركة الاتصالات المتنقلة، الاسم الرسمي لـ"زين"، من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024، بعد حرب استمرت أكثر من عقد.

وبموجب الصفقة، ستدفع "زين" 747 مليون دولار مقابل الرخصة، فيما يخصص المشغل الجديد نحو 800 مليون دولار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للهاتف المحمول في سوريا، بما يشمل إضافة خدمات الجيل الخامس "5G".

وقال الشخص المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المناقشات، إن الحكومة السورية ستحتفظ بحصة 25% في الرخصة، التي كانت مملوكة سابقاً لشركة "MTN"، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في إفريقيا. (بلومبرغ)

 

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