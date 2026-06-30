"زين" تتجه لاستثمار كبير في سوريا

تستعد شركة "زين" لضخ استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في ، بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول، وفق ما نقل عن شخص مطلع على الملف.

ويُعد هذا الالتزام من شركة الاتصالات المتنقلة، الاسم الرسمي لـ"زين"، من بين أكبر في سوريا منذ الإطاحة بالرئيس في كانون الأول 2024، بعد حرب استمرت أكثر من عقد.

وبموجب الصفقة، ستدفع "زين" 747 مليون دولار مقابل الرخصة، فيما يخصص المشغل الجديد نحو 800 مليون دولار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للهاتف المحمول في سوريا، بما يشمل إضافة خدمات الجيل الخامس "5G".

وقال الشخص المطلع، الذي طلب عدم هويته بسبب سرية المناقشات، إن الحكومة ستحتفظ بحصة 25% في الرخصة، التي كانت مملوكة سابقاً لشركة "MTN"، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في إفريقيا. (بلومبرغ)